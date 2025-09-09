Раскрыто местонахождение опального премьера Непала

WSJ: Подавший в отставку премьер Непала Оли находится в Катманду

Ушедший в отставку премьер-министр Непала Шарма Оли находится сейчас в столице страны, Катманду. Об этом со ссылкой на канцелярию главы непальского правительства сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Оли остается в Катманду и находится в безопасности», — передает издание слова пресс-секретаря.

Ранее Оли ушел в отставку на фоне беспорядков в Непале.

Массовые протесты в начались после того, как в стране были заблокированы крупные социальные сети и ресурсы, включая YouTube, X, LinkedIn, Reddit, WhatsApp, Facebook и Instagram (последние три принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ; Facebook и Instagram также запрещены в РФ). Демонстрации переросли в столкновения протестующих с правоохранителями.