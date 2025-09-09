Экономика
14:03, 9 сентября 2025Экономика

Россиянам назвали идеальное время для смены работы

Аналитик Бухвалова назвала конец года идеальным временем для смены работы
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: pressfoto / Designed by Freepik

Конец года является наиболее благоприятным периодом для тех, кто хочет сменить работу и устроиться на новое место. Об этом заявила карьерный аналитик центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова, ее слова приводит RT.

В этот период, отметила эксперт, совпадают несколько благоприятных факторов на рынке труда. Ближе к концу года компании, как правило, утверждают бюджеты и бизнес-планы на следующий год. В это время обычно открываются новые возможности для соискателей, так как появляются новые вакансии, пояснила Бухвалова.

На этом фоне в ноябре — декабре усиливается активность HR-специалистов. Они настроены на быстрое закрытие высвободившихся после ухода прежних работников позиций в штате. Это необходимо, чтобы начать следующий год без лишних кадровых проблем. В это время, отметила аналитик, процессы собеседований идут значительно быстрее. «Руководители и HR-специалисты настроены на доукомплектование штата до конца года», — резюмировала Бухвалова.

Ранее HR-директор логистического оператора NC Logistic Ирина Пак посоветовала россиянам, желающим сменить место работы, внимательно проанализировать имеющиеся на рынке вакансии. Перед окончательным выбором следует рассмотреть все подходящие предложения. На так называемую «престижность» компании, отметила специалист, не стоит обращать внимание. Главное — выбрать то место работы, которое соответствовало бы интересам и жизненным целям, заключила специалист.

