Россиянин зашел в комнату и нашел мертвым девятилетнего сына

В Ленобласти мужчина нашел девятилетнего сына мертвым в его комнате
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Ломоносовском районе Ленинградской области мужчина зашел в комнату и нашел мертвым девятилетнего сына. Об этом стало известно «Фонтанке».

Россиянин вызвал экстренные службы в частный дом накануне вечером. Когда медики прибыли, мальчик уже не дышал.

Предположительно, ребенок не оставил никакой записки, а на надпись на двери в комнату, в которой говорится о желании побыть в тишине, родители уже не обращали внимания.

Мальчик был младшим ребенком в полной семье. Он учился в третьем классе в Санкт-Петербурге, успеваемость и отношения с одноклассниками были хорошими. Родственники утверждают, что интернет и соцсети не занимали его время.

Сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Петербурге семиклассника, оставившего записку отцу, нашли под окнами дома. Спасти несовершеннолетнего не удалось.

