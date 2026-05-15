У российской пенсионерки в трусах оказался метадон

В Челябинске задержана пенсионерка, у которой нашли 10 свертков метадона

В Челябинске задержали 74-летнюю местную жительницу, которая при обыске пыталась спрятать 10 свертков метадона в трусах. Об этом сообщает Ura.ru в своем Telegram-канале.

По данным канала, пенсионерка вместе с сыном была членом межнациональной группировки, торгующей наркотиками. Фигурантка и ее сын раскладывали по городу закладки.

В отношении нее возбуждено уголовное дело. Все материалы переданы в суд. В отношении ее сына уголовное дело также возбуждено и выделено в отдельное производство. Оба они отправлены в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в Уфе задержали 37-летнего жителя, прятавшего наркотики в самодельных кирпичах.