15:08, 15 мая 2026

У российской пенсионерки в трусах оказался метадон

В Челябинске задержана пенсионерка, у которой нашли 10 свертков метадона
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Челябинске задержали 74-летнюю местную жительницу, которая при обыске пыталась спрятать 10 свертков метадона в трусах. Об этом сообщает Ura.ru в своем Telegram-канале.

По данным канала, пенсионерка вместе с сыном была членом межнациональной группировки, торгующей наркотиками. Фигурантка и ее сын раскладывали по городу закладки.

В отношении нее возбуждено уголовное дело. Все материалы переданы в суд. В отношении ее сына уголовное дело также возбуждено и выделено в отдельное производство. Оба они отправлены в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в Уфе задержали 37-летнего жителя, прятавшего наркотики в самодельных кирпичах.

