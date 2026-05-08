Кирпичи с наркотиками появились на улицах российского региона

В Уфе задержали 37-летнего жителя, прятавшего наркотики в самодельных кирпичах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Полицейские остановили водителя автомобиля и обнаружили в нем крупную партию наркотиков, они были спрятаны в восемь самодельных кирпичей. В общей сложности в машине оказалось 50 граммов амфетамина, столько же МДМА и почти полкилограмма частей конопли. Дома у мужчины нашли еще 22 кирпича с наркотиками.

Выяснилось, что в июле 2025 года мужчина устроился в наркошоп. В его обязанности вошли хранение крупных партий запрещенных веществ и их фасовка для отправки курьерам. Мужчина прятал свертки в формы, заливал их цементом и таким образом изготавливал кирпичи. И позже раскладывал их по городу.

Полицейские нашли еще несколько таких кирпичей в населенном пункте. Возбуждено уголовное дело, мужчина взят под стражу.

