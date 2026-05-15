Ставшего мемом гонщика «Формулы 1» заметили на Каннском кинофестивале

Гонщик «Формулы 1» Шарль Леклер посетил Каннский кинофестиваль

Гонщик «Формулы 1» Шарль Леклер в компании Ребекки Дональдсон посетил премьеру фильма A Woman’s Life на Каннском кинофестивале. Снимки пары публикует Vogue Arabia.

Пилота команды Ferrari, ставшего мемом в сети из-за видео с юным фанатом, который едва не подавился из-за произношения имени кумира, заметили на ковровой дорожке в смокинге люксового бренда Armani.

В то же время спутница Леклера предпочла платье Paul Sebastian из кутюрной коллекции в сочетании с украшениями ювелирного бренда Messika.

В апреле 2022 года фанаты украли часы Rolex у Шарля Леклера во время совместного фото.