Трамп пообещал вернуться в Иран и все закончить

Трамп: США не закончили операцию против Ирана, поэтому вернутся и все закончат

США не завершили операцию против Ирана, поэтому вернутся туда и все закончат. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на борту своего самолета по пути на Аляску, видео опубликовано на YouTube-канале Белого дома.

«Мы закончили, наверное, на 70-75 процентов. Мы не все доделали до конца, мы вернемся и все закончим», — сказал Трамп.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в ходе визита в Китай ему удалось достичь взаимопонимания с председателем КНР Си Цзиньпином по вопросам Тайваня и Ирана.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи рассказал, что переговоры Исламской Республики и США затрудняются противоречивыми заявлениями американского руководства.