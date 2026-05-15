Трамп пообещал вернуться в Иран и все закончить

15:16, 15 мая 2026Мир

Трамп: США не закончили операцию против Ирана, поэтому вернутся и все закончат
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Evan Vucci / Reuters

США не завершили операцию против Ирана, поэтому вернутся туда и все закончат. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на борту своего самолета по пути на Аляску, видео опубликовано на YouTube-канале Белого дома.

«Мы закончили, наверное, на 70-75 процентов. Мы не все доделали до конца, мы вернемся и все закончим», — сказал Трамп.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в ходе визита в Китай ему удалось достичь взаимопонимания с председателем КНР Си Цзиньпином по вопросам Тайваня и Ирана.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи рассказал, что переговоры Исламской Республики и США затрудняются противоречивыми заявлениями американского руководства.

