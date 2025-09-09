Россиянка показала кадры полыхающего здания в охваченном протестами Непале

Российский гид Евгения Маркова показала полыхающий из-за протестов дом в Непале

Российский гид Евгения Маркова показала кадры полыхающего здания в охваченном протестами Непале. Кадры публикует Telegram-канал «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия».

На записи видно, как горит неизвестный дом, а за кадром автор заметила, что он принадлежит очередному министру. Россиянка также добавила, что видео было снято в туристическом районе.

Протесты в Непале вспыхнули 9 сентября из-за ограничения работы в стране социальных сетей Instagram, Facebook (запрещенные в России соцсети; принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), а также WhatsApp и YouTube. Несмотря на отмену запрета, демонстрации не прекращаются. Также стало известно, что сотни российских туристов застряли в охваченной демонстрациями стране.