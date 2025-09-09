Силовые структуры
11:19, 9 сентября 2025Силовые структуры

Российский учитель бросил ручку в ученика и получил срок

В Екатеринбурге вынесли приговор учителю, бросившему ручку в ученика
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Екатеринбурге бывший учитель физики получил 1,5 года исправительных работ за жестокое обращение с учеником. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

По данным ведомства, 13 марта на уроке в школе №123 преподаватель бросил ручку в ученика и заломил ему руку, чтобы отвести директору.

Учитель признан виновным по статье 156 УК РФ («Неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Он получил 1,5 года исправительных работ и обязан выплатить 120 тысяч рублей потерпевшему.

Ранее в Санкт-Петербурге 41-летнего учителя ударили битой по голове во время дорожного конфликта.

