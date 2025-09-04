Российский учитель получил битой по голове

В Петербурге учителя ударили битой по голове в дорожном конфликте

В Санкт-Петербурге 41-летнего учителя ударили битой по голове во время дорожного конфликта. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным источника, утром 2 сентября в полицию обратился педагог одной из школ Петергофа. Он рассказал, что около жилого дома на него напал водитель автомобиля и нанес удары бейсбольной битой, а также повредил его мотоцикл, после чего скрылся. Потерпевший зафиксировал ушибы и написал заявление.

