Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:46, 4 сентября 2025Силовые структуры

Российский учитель получил битой по голове

В Петербурге учителя ударили битой по голове в дорожном конфликте
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге 41-летнего учителя ударили битой по голове во время дорожного конфликта. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным источника, утром 2 сентября в полицию обратился педагог одной из школ Петергофа. Он рассказал, что около жилого дома на него напал водитель автомобиля и нанес удары бейсбольной битой, а также повредил его мотоцикл, после чего скрылся. Потерпевший зафиксировал ушибы и написал заявление.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге осудили члена банды экс-милиционеров за массовые расправы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Придется решать задачи военным путем». Путин высказался о невозможности закончить конфликт на Украине мирно

    Стало известно о расколе в «коалиции желающих» из-за Украины

    МИД Китая сделал заявление об отношениях с Россией

    Европу предупредили о тяжелых последствиях поддержки Украины

    В России подписали крупный контракт на поставку неготовых самолетов

    На Аляске произошло землетрясение

    В России вырастут пенсии у нескольких категорий граждан

    Дженнифер Энистон раскрыла секреты красоты после слухов о пластике

    В работе Google по всему миру произошел сбой

    В Китае восхитились реакцией Путина на ультиматум Евросоюза. Как отреагировал российский президент?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости