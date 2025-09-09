Российский военный блогер выступил против «шерстяных беретов» в зоне СВО

Военный блогер Гузенко: В Российской армии много подразделений псевдоспецназа

Военный блогер Егор Гузенко выступил против подразделений псевдоспецназа в Российской армии. Этой теме он посвятил пост, опубликованный в Telegram.

Блогер заявил, что в подразделениях Вооруженных сил России большое число подразделений называют себя спецназом, однако по факту им не являются. Он отметил, что спецназ в силу своего названия выполняет специальные задачи. В качестве примера автор привел операцию в аэропорту Гостомель, где бойцам удалось сковать значительные силы Вооруженных сил Украины в начале специальной военной операции (СВО).

Блогер указал, что для службы в спецназе бойцы проходят строгий отбор и получают специальную подготовку. «А все эти "пушистые" и "шерстяные береты" которых сейчас развелось пруд пруди (...) — ничего специального не выполняют», — утверждает Гузенко. Такие воинские формирования он назвал «тупо пехотой», не уточнив, о каких именно подразделениях может идти речь.

После начала СВО Гузенко критически высказывался о спецназе «Ахмат». Также он заявлял о поступавших в его адрес угрозах якобы от «Ахмата».

В октябре 2024 года Гузенко был задержан в Ставропольском крае, оказав сопротивление правоохранителям. В ноябре администраторы его канала сообщили, что суд удовлетворил ходатайство блогера об отправке его в зону СВО.