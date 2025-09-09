Силовые структуры
11:36, 9 сентября 2025Силовые структуры

Российского правозащитника осудили за фейки об армии

Суд заочно дал 6 лет колонии экс-директору «Ночлежки» Свердлину за фейки о ВС РФ
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Суд заочно приговорил к шести годам лишения свободы правозащитника и бывшего директора благотворительной организации «Ночлежка» Григория Свердлина (внесен Минюстом России в список иноагентов). Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Свердлина признали виновным по пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил (ВС) России») УК РФ. Он отправится отбывать наказание в колонию общего режима и не сможет администрировать сайты три года.

Как установил суд, в апреле 2022 года правозащитник разместил фейки про Российскую армию на своей странице в соцсети под видом достоверных данных. Сейчас он заочно заключен под стражу и находится в международном розыске.

Ранее следователи завершили расследование уголовного дела в отношении писателя Дмитрия Быкова (признан в России иноагентом).

