13:45, 9 сентября 2025

Рудковская оценила высказывание Собчак о ее любви к Dior

Продюсер Рудковская возмутилась высказыванием ведущей Собчак о ее любви к Dior
Карина Черных
Карина Черных

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Продюсер Яна Рудковская оценила высказывание ведущей Ксении Собчак о ее любви к французскому модному дому Dior. Размышлениями на данную тему она поделилась в своем Telegram-канале.

Жену фигуриста Евгения Плющенко возмутили слова журналистки и блогера Сергея Григорьева-Апполонова, известного как Grey Wiese, о подлинности ее коллекции вещей люксового бренда. По словам знаменитости, она может подтвердить оригинальность чеками и контактами.

«Сомневаться в моем Dior — это примерно как спорить с Эйфелевой башней о ее подлинности. Если не понимаешь разницы между винтажным Dior и "глянцевыми самоповторами", то зачем вообще открывать рот? У меня коллекция, которой позавидовал бы музей моды», — заявила продюсер.

В ноябре 2023 года Яна Рудковская похвасталась роскошной гардеробной.

