Русский музей создал «культурную перекличку» Петербурга и Москвы на ВДНХ

Потупчик: Выставка Русского музея на ВДНХ — культурная перекличка между эпохами

На ВДНХ началась «культурная перекличка» Петербурга и Москвы и даже целых эпох — Русский музей подготовил экспозицию, где показаны работы и из поздней Российской империи, и из сталинского СССР. Об этом сообщается в пресс-релизе, оказавшемся в распоряжении «Ленты.ру».

По словам основателя агентства К2 и Издательства редких книг Кристины Потупчик, в России есть только две эпохи «большого стиля», и это время заката Российской империи, а также годы Советского Союза при Иосифе Сталине. Русский музей, известный своими выставками о культуре имперской России, занялся и экспозицией по «большому советскому стилю». «Причем в месте, которое этот второй стиль воплощает — на ВДНХ», — подметила она.

Как отметила Потупчик, в новом проекте участвуют работы известных мастеров живописи — от Андрея Рублева до Ильи Репина, а также неизвестные работы «самого московского художника» — Юрия Пименова. Помимо этого, будут представлены предметы соцреалистов, «которые доказывают, что на этом направлении еще рано ставить крест».

«Все — прекрасный пример культурной переклички даже не между столицами, а между эпохами», — заявила Потупчик.

Русский музей из Санкт-Петербурга с его идеей был поддержан Департаментом культуры Москвы. Уже с 6 сентября в павильоне №1 на ВДНХ стартовал новый проект.

Ранее также «Лента.ру» в рамках проекта «Жизнь замечательных людей» рассказала о живописце Василии Верещагине, а также о Василии Сурикове, создавшем картины «Боярыня Морозовой» и «Утро стрелецкой казни». Помимо этого, был упомянут и один из гениев Серебряного века — Михаил Врубель.