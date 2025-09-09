Шведский министр здравоохранения упала в обморок в прямом эфире

Министр здравоохранения Швеции Ланн потеряла сознание на пресс-конференции

Новый министр здравоохранения Швеции Элизабет Ланн потеряла сознание во время пресс-конференции в Стокгольме. Видеозапись с выступления опубликовал шведский телеканал SVT.

«Во время пресс-конференции, на которой были представлены перестановки в правительстве, новый министр здравоохранения Элизабет Ланн потеряла сознание. После этого ее вывели из зала», — сказано в сообщении.

На трибуне вместе с Ланн находились премьер-министр Ульф Кристерссон, министр энергетики и предпринимательства Эбба Буш и министр социальных дел Якоб Форсместед.

По предварительным данным, причиной обморока стало резкое снижение уровня сахара в крови. Из-за этого пресс-конференцию пришлось перенести.

В 2020 году похожий инцидент случился с министром здравоохранения Нидерландов Бруно Брейнсом, который упал в обморок во время обсуждения ситуации с коронавирусом в парламенте страны. По его словам, причиной потери сознания стало переутомление.