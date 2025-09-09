Стали известны потери ВСУ при контратаках в Сумской области

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли до 70 процентов личного состава в контратаках в Сумской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на силовые структуры.
«Комплексным огневым воздействием уничтожено до 70 процентов личного состава, принимавшего участие в атаках», — рассказал источник агентства.
По его словам, всего командование украинскими войсками совершило шесть контратак: две в районе Алексеевки и четыре близ Андреевки.
Ранее Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что российские войска и ВСУ ведут встречные бои в Сумской области. Отмечается, что украинские войска предприняли в регионе несколько попыток контратаковать, однако российским военным удалось отбиться.