Стали известны потери ВСУ при контратаках в Сумской области

ТАСС: ВСУ потеряли до 70% при контратаках в Сумской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли до 70 процентов личного состава в контратаках в Сумской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на силовые структуры.

«Комплексным огневым воздействием уничтожено до 70 процентов личного состава, принимавшего участие в атаках», — рассказал источник агентства.

По его словам, всего командование украинскими войсками совершило шесть контратак: две в районе Алексеевки и четыре близ Андреевки.

Ранее Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что российские войска и ВСУ ведут встречные бои в Сумской области. Отмечается, что украинские войска предприняли в регионе несколько попыток контратаковать, однако российским военным удалось отбиться.

