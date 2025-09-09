Стало известно о взрыве перед мощным пожаром в пятиэтажке в Москве

РЕН ТВ: Перед мощным пожаром в многоквартирном доме Москвы прозвучал взрыв

Перед мощным пожаром в жилом доме на юго-западе Москвы жители слышали взрыв. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По его информации, мощный хлопок жители услышали в районе двух часов ночи. Пожар, как уточняется, обрушил часть стены. Других подробностей об этом не приводится.

Согласно последним данным МЧС, при пожаре в столице пострадали три человека, среди которых есть ребенок. Получивших травмы госпитализировали.

Пожар в пятиэтажке на юго-западе Москвы начался в ночь на вторник, 9 сентября. Возгорание произошло в квартирах на четвертом и пятом этажах. О его причинах информации пока нет.