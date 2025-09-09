Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:13, 9 сентября 2025Россия

В Москве загорелась пятиэтажка

МЧС: В пятиэтажном доме на юго-западе Москвы произошел пожар
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Global Look Press

В пятиэтажном доме на юго-западе Москвы произошел пожар, огонь охватил две квартиры. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Отмечается, что возгорание случилось в квартирах на четвертом и пятом этажах. «Пожарные незамедлительно приступили к тушению. Созданы газодымозащитные звенья, проводится разведка», — рассказали в ведомстве.

В тушении пожара задействованы 68 специалистов и 22 единицы техники. Из дома эвакуировали 48 человек. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сильный пожар произошел в многоэтажном доме на юге столицы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Симоньян провели операцию

    Мошенники придумали новую схему обмана россиян

    В Москве загорелась пятиэтажка

    Премьер-министр Великобритании едва не погубил королеву Елизавету II

    Еще один российский аэропорт приостановил полеты

    В российском городе мигранты решили запугать людей пистолетом и хамили полиции

    В Чехии поймали «призрачного» водителя после шести лет погони

    Турист элегантно отомстил шумным соседям по отелю в пять утра

    Москвичка пролетела в лифте девять этажей и не пострадала

    В Госдуме обозначили даты индексации пенсий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости