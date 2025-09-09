В Москве загорелась пятиэтажка

МЧС: В пятиэтажном доме на юго-западе Москвы произошел пожар

В пятиэтажном доме на юго-западе Москвы произошел пожар, огонь охватил две квартиры. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Отмечается, что возгорание случилось в квартирах на четвертом и пятом этажах. «Пожарные незамедлительно приступили к тушению. Созданы газодымозащитные звенья, проводится разведка», — рассказали в ведомстве.

В тушении пожара задействованы 68 специалистов и 22 единицы техники. Из дома эвакуировали 48 человек. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сильный пожар произошел в многоэтажном доме на юге столицы.