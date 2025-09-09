Бывший СССР
Стало известно об уничтожении большего числа штурмовиков ВСУ в Сумской области

ТАСС: До 70% контратакующих штурмовиков ВСУ уничтожены в Алексеевке и Андреевке
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Комплексным огнем уничтожено до 70 процентов личного состава штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящихся в Алексеевке и Андреевке Сумской области. Об этом сообщает издание ТАСС, ссылаясь на источник в российских силовых структурах.

Как уточняется, шесть контратак врага были отражены бойцами «Севера», две из которых — в районе Алексеевки, а четыре — в районе Андреевки.

По данным собеседника, в рамках проведения атак украинские формирования задействовали бронетехнику и тяжелую дальнобойную артиллерию, в том числе САУ «Богдана», одна из них уничтожена. Помимо этого, стало известно об уничтожении САУ 2С1 «Гвоздика», а также двух американских боевых бронемашин HMMWV.

Ранее сообщалось, что ВСУ бросили на задание неподготовленных солдат в Донецкой Народной Республике (ДНР). По словам украинского военнопленного Алексея Банникова, его командование ничего не объяснило и уведомило солдат о поставленной задаче.

