ВСУ бросили неподготовленных солдат на задание в ДНР

РИА Новости: ВСУ бросили на задание неподготовленных солдат в ДНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросило на задание неподготовленных мобилизованных солдат в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил РИА Новости украинский военнопленный Алексей Банников.

По его словам, его отправили на первое задание, практически ничего не сказав. «Ни задачу не поставили, ни куда мы едем не сказали», — пояснил собеседник агентства.

Ранее командир 40-й бригады Тихоокеанского флота (ТОФ) Военно-морского флота (ВМФ) России заявил об отправке неподготовленных групп ВСУ к Судже Курской области. «Зачастую даже группы не успевают никуда подойти. На подходах уничтожаются, в том числе и техника», — сказал он.

