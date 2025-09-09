Ценности
18:19, 9 сентября 2025
Ценности

Стилистка назвала четыре тренда в осенней обуви

Стилистка Эшли Джебран назвала балетки трендом осени
Мария Винар

Фото: Senyuk Mykola / Shutterstock / Fotodom

Персональная стилистка Эшли Джебран назвала четыре тренда в осенней обуви. Соответствующий комментарий публикует издание Instyle.

В первую очередь специалистка указала на балетки. По ее словам, в настоящем сезоне они станут намного интереснее благодаря тренду на декоративные вставки и украшения.

Вдобавок Джебран отметила сабо и ковбойские сапоги. Она уточнила, что вторая обувь придаст образу изюминку, если сочетать ее с макси-юбками и трикотажными кардиганами.

Кроме того, эксперт выделила классические лоферы. Собеседница издания считает, что они никогда не выйдут из моды из-за элегантного фасона.

Ранее российская стилистка Любовь Орлова назвала необычные тренды в одежде на осень 2025 года.

