Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:34, 9 сентября 2025Мир

Нападение на украинскую беженку вызвало гнев сторонников Трампа

AP: Чиновники подверглись критике сторонников Трампа из-за нападения на украинку
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Чиновники в городе Шарлотт, штат Северная Каролина, подверглись резкой критике из-за нападения украинскую беженку Ирину Заруцкую в пригородном поезде. Об этом сообщает Associated Press (AP).

«Нападение с ножом вызвало гнев среди сторонников [президента США Дональда] Трампа и участников его движения "Сделаем Америку снова великой". Они говорят, что это нападение показывает, что крупные города и губернаторы не в состоянии защитить своих жителей», — говорится в материале.

Как отмечает издание, другие республиканцы также используют эту ситуацию для критики инициатив демократов, направленных на борьбу с дискриминацией в правоохранительных органах и системы уголовного права. Например, бывший председатель Национального комитета Республиканской партии Майкл Уотли обвинил бывшего губернатора Северной Каролины Роя Купера, который в 2020 году подписал указ об изучении решений «для устранения расового неравенства», в преступлении перед общественностью.

В свою очередь, Мэр Шарлотта Ви Лайлс также подверглась критике со стороны правых за свои слова о нападении, поскольку некоторые говорили, что она отнеслась к нападавшему слишком снисходительно, упомянув его проблемы с психическим здоровьем.

Ранее Трамп заявил, что виновными в нападении на Заруцкую являются представители Демократической партии США. Глава Белого дома напомнил, что обвиняемый был «профессиональным преступником» — его арестовывали и отпускали на свободу 14 раз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор привел ответ Белоусова на вопрос о залетающих вглубь России дронах

    Бастрыкин заинтересовался устроившими охоту на бездомных школьниками

    Мужчины и женщины обсудили несбыточные сексуальные фантазии

    Нападение на украинскую беженку вызвало гнев сторонников Трампа

    В Венгрии ответили Залужному на высказывания о Нетребко

    Лукашенко заявил о готовности посетить КНДР

    Российские войска прорвали оборону ВСУ у Красноармейска

    В Венгрии предупредили французов об опасных силах

    Очнувшаяся после операции Симоньян поблагодарила всех переживавших за нее

    Россиянка нашла гусеницу в бургере из «Вкусно и точка» и рассказала о реакции компании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости