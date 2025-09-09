Нападение на украинскую беженку вызвало гнев сторонников Трампа

AP: Чиновники подверглись критике сторонников Трампа из-за нападения на украинку

Чиновники в городе Шарлотт, штат Северная Каролина, подверглись резкой критике из-за нападения украинскую беженку Ирину Заруцкую в пригородном поезде. Об этом сообщает Associated Press (AP).

«Нападение с ножом вызвало гнев среди сторонников [президента США Дональда] Трампа и участников его движения "Сделаем Америку снова великой". Они говорят, что это нападение показывает, что крупные города и губернаторы не в состоянии защитить своих жителей», — говорится в материале.

Как отмечает издание, другие республиканцы также используют эту ситуацию для критики инициатив демократов, направленных на борьбу с дискриминацией в правоохранительных органах и системы уголовного права. Например, бывший председатель Национального комитета Республиканской партии Майкл Уотли обвинил бывшего губернатора Северной Каролины Роя Купера, который в 2020 году подписал указ об изучении решений «для устранения расового неравенства», в преступлении перед общественностью.

В свою очередь, Мэр Шарлотта Ви Лайлс также подверглась критике со стороны правых за свои слова о нападении, поскольку некоторые говорили, что она отнеслась к нападавшему слишком снисходительно, упомянув его проблемы с психическим здоровьем.

Ранее Трамп заявил, что виновными в нападении на Заруцкую являются представители Демократической партии США. Глава Белого дома напомнил, что обвиняемый был «профессиональным преступником» — его арестовывали и отпускали на свободу 14 раз.

