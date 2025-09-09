Россия
09:13, 9 сентября 2025Россия

Тело приехавшего на вызов педиатра нашли под окнами элитного ЖК в Москве

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве тело врача-педиатра нашли под окнами жилого дома. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Медика без признаков жизни обнаружили под окнами элитного ЖК на севере столицы. Известно, что бригада приехала туда ночью на вызов в квартиру, расположенную на 18-м этаже.

По данным канала, консьерж видела, как педиатр зашел в квартиру. Сведений о том, что именно могло произойти дальше, на момент публикации материала нет.

Ранее в Челябинске девочку с травмами обнаружили под окнами жилого дома. Она выпала из окна. Прибывшие на место медики не смогли помочь ребенку.

