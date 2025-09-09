Белый дом: Трамп назвал удар Израиля по Дохе печальным инцидентом

Президент США Дональд Трамп, получив уведомление от американских военных о начале израильской атаки на Доху, поручил своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу проинформировать Катар. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, пишет РИА Новости.

Американский лидер назвал удар Израиля в Катаре печальным инцидентом. В разговоре с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху после атаки глава Белого дома заявил, что это «может стать возможностью для мира».

По словам Трампа, односторонние удары по Катару не способствует целям ни Израиля, ни Соединенных Штатов. «Однако устранение ХАМАС, который наживался на страданиях жителей Газы, является достойной целью», — привела Левитт заявление главы Белого дома.

Ранее военный эксперт, директор российского Музея ПВО Юрий Кнутов заявил, что США перед ударом Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Дохе дистанционно отключили средства противовоздушной обороны Катара.

До этого в ЦАХАЛ сообщили о нанесении точного удара по высшему руководству ХАМАС, которое находилось в Дохе.