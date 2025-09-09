Наука и техника
22:05, 9 сентября 2025Наука и техника

Военный эксперт объяснил бездействие ПВО Катара при ударе ЦАХАЛ по Дохе

Кнутов: США перед ударом ЦАХАЛ по Дохе отключили ПВО Катара
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

США перед ударом Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Дохе дистанционно отключили средства противовоздушной обороны Катара. Причину бездействия ПВО объяснил военный эксперт, директор российского Музея ПВО Юрий Кнутов в беседе с газетой «Взгляд».

«Катар использует американские комплексы ПВО "Пэтриот", которые при необходимости легко отключить дистанционно – конструкция это предусматривает. Я уверен, что американцы их просто отключили», — подчеркнул Кнутов.

По его словам, именно из-за функции дистанционного отключения Турция в свое время сделала выбор в пользу российских комплексов С-400.

Ранее в ЦАХАЛ сообщили о нанесении точного удара по высшему руководству ХАМАС, которое находилось в Дохе.

