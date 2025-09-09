Военный эксперт объяснил бездействие ПВО Катара при ударе ЦАХАЛ по Дохе

США перед ударом Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Дохе дистанционно отключили средства противовоздушной обороны Катара. Причину бездействия ПВО объяснил военный эксперт, директор российского Музея ПВО Юрий Кнутов в беседе с газетой «Взгляд».
«Катар использует американские комплексы ПВО "Пэтриот", которые при необходимости легко отключить дистанционно – конструкция это предусматривает. Я уверен, что американцы их просто отключили», — подчеркнул Кнутов.
По его словам, именно из-за функции дистанционного отключения Турция в свое время сделала выбор в пользу российских комплексов С-400.
Ранее в ЦАХАЛ сообщили о нанесении точного удара по высшему руководству ХАМАС, которое находилось в Дохе.