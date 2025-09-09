Мир
Трамп призвал к безжалостным мерам после убийства украинской беженки

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп призвал правоохранительные органы безжалостно бороться с преступностью. Видеообращение американского лидера приводится на официальной странице Белого дома в соцсети Х.

«Она была зверски убита обезумевшим монстром, который разгуливал на свободе после 14 предыдущих арестов. Мы не можем позволить порочному преступному элементу — жестоким рецидивистам — продолжать сеять разрушения и смерть по всей нашей стране», — сказал глава государства, комментируя убийство украинской беженки Ирины Заруцкой в Северной Каролине.

Трамп подчеркнул, что силы правопорядка должны быть «такими же безжалостными», как и преступники.

Ранее стало известно, что Заруцкую убил бездомный. 23-летняя девушка скончалась от множественных ножевых ранений на трамвайной остановке.

