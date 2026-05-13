05:40, 13 мая 2026Путешествия

Россиянка описала пять городов фразой «даже ехать не хотела, а они меня удивили»

Алина Черненко

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова описала пять городов родной страны и мира фразой «даже ехать не хотела, а они меня удивили». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Первый город в списке автора публикации — Вологда. По ее словам, там уютно, спокойно и очень красиво. Россиянка жила в особняке XIX века, пробовала традиционные северные блюда и вкусные молочные продукты, побывала в Доме вологодского масла и отыскала самые красивые резные палисады на экскурсии. «Вологда навсегда останется в моем сердце!» — призналась она.

Второй город, приятно удививший путешественницу, — Ереван. Столица Армении понравилась ей, как только она выглянула из окна отеля и увидела Арарат. «Тут древние храмы, симпатичные дома из туфа, вкусная еда на каждом шагу, бесконечные фонтаны и добрейшие люди. Выехать за пределы Еревана оказалось тоже очень интересно: Гарни, Гегард, озеро Севан — рядом столько невероятных мест!» — восхитилась Коновалова.

Она также отметила, что не ожидала ничего особенного от Кисловодска, который многие называют пенсионерским курортом для отдыха в санаториях, однако по приезде влюбилась в этот город. Ей понравились чистый воздух, умиротворяющая атмосфера и невероятная кавказская кухня.

Кроме того, россиянка включила в свой список азербайджанский Баку и турецкий Эскишехир, в котором она бы посоветовала побывать всем своим знакомым.

Ранее эта же тревел-блогерша раскрыла истинное отношение жителей Армении к туристам из России. По ее словам, соотечественников там «особенно любят».

