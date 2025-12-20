Реклама

15:30, 20 декабря 2025Путешествия

Тревел-блогерша побывала в Армении и раскрыла истинное отношение местных к россиянам

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Wirestock / Freepik

Тревел-блогерша Саша Коновалова побывала в Армении и раскрыла истинное отношение местных жителей к туристам из России. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Россиянка провела в Ереване девять дней и призналась, что сначала не решалась разговаривать с местными жителями на русском языке из-за плохих впечатлений, оставленных поездкой в Грузию. Там жители делали вид, что не понимают русскую речь. Однако после общения с армянкой Коновалова перестала стесняться. «Она сказала, что армяне, в принципе, доброжелательны по своей натуре. А русских особенно любят», — добавила путешественница.

Автор публикации расспросила местную жительницу о том, как к гражданам России относятся после 2022 года, так как арендная плата на жилье в столице Армении резко выросла из-за приезжих. Женщина отметила, что то время было трудным, однако сейчас все нормализовалось. При этом к россиянам местные не стали относиться иначе. «Так что, если вы меня спросите, как в Армении относятся к русским, я с уверенностью скажу, что отлично», — подчеркнула Коновалова.

Ранее эта же блогерша рассказала о способах сэкономить в Объединенных Арабских Эмиратах. По ее словам, на бюджет сильно влияет выбор эмирата и района для жизни во время поездки.

