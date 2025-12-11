Реклама

Российская тревел-блогерша рассказала о способах сэкономить в ОАЭ

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Jon Gambrell / AP

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова рассказала о способах сэкономить в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Советами она поделилась в своем личном блоге на платформе «Дзен».

По ее словам, на бюджет сильно влияет выбор эмирата и района для жизни в период поездки. «В Дубае есть бюджетные районы, которые подходят для экономных путешественников: Дейра, Бур-Дубай, Аль-Кусейс. Они не такие "открыточные", как Дубай-Марина или Даунтаун, зато в них можно найти хорошие недорогие отели», — пишет автор блога.

Также блогерша посоветовала выбрать Шарджу или Аджман. От этих эмиратов можно быстро добраться до Дубая, но цены на гостиницы и апартаменты в них значительно ниже. «Плюсы — спокойная атмосфера, широкие пляжи и возможность жить в хорошем отеле за небольшие деньги. Минусы — трафик по утрам и вечерам (тем, кто планирует постоянно ездить в Дубай, это важно), а также более строгие правила в Шардже (например, нет алкоголя)», — добавила она.

Кроме того, россиянка рекомендовала пользоваться общественным транспортом в ОАЭ, а особенно в Дубае. Также она отметила, что не считает стоимость на такси в стране запредельной. «На мой взгляд, цены примерно такие же, как в крупных российских городах. Можно пользоваться Uber, можно ловить официальное такси (работает по счетчику). Я чаще пользуюсь вторым вариантом», — написала она.

Помимо этого, блогерша посоветовала выбирать рестораны пакистанской, индийской и ливанской кухни в ОАЭ, чтобы сэкономить на питании. Выходом может стать и аренда апарт-отелей, где номера оборудованы кухней, потому что продукты в стране стоят приемлемых денег.

Ранее россиянка назвала запрещенные в Дубае безобидные привычки иностранцев. Так, жевать жвачку, есть и пить в метро в Дубае нельзя, за это могут оштрафовать.

