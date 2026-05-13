Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:40, 13 мая 2026Забота о себеЭксклюзив

Названы самые неожиданные формы аллергии

Психолог Комар рассказал о случаях необычных аллергий на утюг и воду
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Порой у людей проявляются совершенно необычные аллергии, рассказал психолог, специалист по работе с аллергией и психосоматикой Алексей Комар. Самые неожиданные формы заболевания он назвал в беседе с «Лентой.ру».

По словам эксперта, однажды к нему пришел мужчина с аллергией на утюг. Как только жена брала прибор в руки и начинала гладить, у него начинался отек, а тело покрывалось пятнами.

«У одной женщины образовалась аллергия на холод летом. Как ветер прохладный подует — здравствуй, крапивница. А виной тому послужила тяжелая жизненная история, где холод запечатлелся как триггер, запускающий реакцию. Недавно впервые за много лет практики услышал про поллиноз на пыльцу оливы. Оказывается, в Средиземноморье это такая же популярная тема, как в России реакция на амброзию», — поделился Комар.

Специалист также описал другие редкие формы аллергии, которые не встречались в его практике, но были зафиксированы наукой. Так, например, у тех, кто работает с монетами (кассиров, продавцов, банковских служащих), порой встречается аллергия на никель — прикосновение к металлическим деньгам вызывает крапивницу.

Материалы по теме:
Календарь цветения на 2026 год: сезонный прогноз для аллергиков, советы врачей
Календарь цветения на 2026 год:сезонный прогноз для аллергиков, советы врачей
6 марта 2026
Календарь цветения на 2026 год: сезонный прогноз для аллергиков, советы врачей
Календарь цветения на 2026 год:сезонный прогноз для аллергиков, советы врачей
6 марта 2026

Еще одна необычная реакция называется «альфа-гал синдром» и представляет собой аллергию на любое красное мясо, которая возникает вследствие укуса некоторых видов клещей преимущественно в США, сообщил эксперт.

«И, пожалуй, самая невероятная форма аллергии — на воду. Да, человек состоит на 60 процентов из воды, но иногда иммунная система может сделать ее врагом, и тогда реакцию могут вызывать даже собственные слезы и пот. А вот реакция на "воду при купании", к сожалению, совсем нередкая, и тогда проблемы могут быть даже с душем», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее исследование, опубликованное в журнале Food & Function, показало, что компоненты молока могут помогать снижать проявления пищевой аллергии и защищать кишечник.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме высказались о «мерзких» санкциях Британии против детдомов

    Вероятность новой пандемии из-за хантавируса оценили

    Школьники в российском регионе получат по 100 тысяч рублей за высокие баллы ЕГЭ

    Крупный пожар рядом с Измайловским кремлем потушили

    Иран подал иск в суд в Гааге против США

    Россиянам объяснили состояние психики при угоне машины

    На Украине увидели признаки подготовки власти к выборам

    Женщина-лунатик рассказал о поисках молодых любовников во сне

    Американский дрон-камикадзе Hornet прокатился на российской «Буханке»

    Девушка выложила фото книги своего родственника и восхитила пользователей сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok