Названы самые неожиданные формы аллергии

Психолог Комар рассказал о случаях необычных аллергий на утюг и воду

Порой у людей проявляются совершенно необычные аллергии, рассказал психолог, специалист по работе с аллергией и психосоматикой Алексей Комар. Самые неожиданные формы заболевания он назвал в беседе с «Лентой.ру».

По словам эксперта, однажды к нему пришел мужчина с аллергией на утюг. Как только жена брала прибор в руки и начинала гладить, у него начинался отек, а тело покрывалось пятнами.

«У одной женщины образовалась аллергия на холод летом. Как ветер прохладный подует — здравствуй, крапивница. А виной тому послужила тяжелая жизненная история, где холод запечатлелся как триггер, запускающий реакцию. Недавно впервые за много лет практики услышал про поллиноз на пыльцу оливы. Оказывается, в Средиземноморье это такая же популярная тема, как в России реакция на амброзию», — поделился Комар.

Специалист также описал другие редкие формы аллергии, которые не встречались в его практике, но были зафиксированы наукой. Так, например, у тех, кто работает с монетами (кассиров, продавцов, банковских служащих), порой встречается аллергия на никель — прикосновение к металлическим деньгам вызывает крапивницу.

Еще одна необычная реакция называется «альфа-гал синдром» и представляет собой аллергию на любое красное мясо, которая возникает вследствие укуса некоторых видов клещей преимущественно в США, сообщил эксперт.

«И, пожалуй, самая невероятная форма аллергии — на воду. Да, человек состоит на 60 процентов из воды, но иногда иммунная система может сделать ее врагом, и тогда реакцию могут вызывать даже собственные слезы и пот. А вот реакция на "воду при купании", к сожалению, совсем нередкая, и тогда проблемы могут быть даже с душем», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее исследование, опубликованное в журнале Food & Function, показало, что компоненты молока могут помогать снижать проявления пищевой аллергии и защищать кишечник.

