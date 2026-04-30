15:11, 30 апреля 2026Наука и техника

Назван снижающий риск пищевой аллергии популярный продукт

F&F: Компоненты молока снижают проявления пищевой аллергии и защищают кишечник
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Alina Tanya / Shutterstock / Fotodom  

Компоненты молока могут помогать снижать проявления пищевой аллергии и защищать кишечник. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты в журнале Food & Function (F&F).

Речь идет о так называемых экзосомах — микроскопических частицах, содержащихся в молоке. В эксперименте на животных они уменьшали симптомы аллергии, включая снижение температуры тела и уровень иммунных маркеров, связанных с аллергической реакцией. Также наблюдалось подавление избыточного иммунного ответа, который лежит в основе развития аллергии.

Дополнительно экзосомы улучшали состояние кишечника: снижали повреждение тканей, укрепляли межклеточные соединения и уменьшали проникновение воспалительных клеток. Параллельно менялся состав микробиоты — увеличивалось разнообразие бактерий и росло число полезных микроорганизмов, включая лактобациллы.

Авторы отмечают, что эффект связан с восстановлением баланса иммунной системы и поддержанием здоровья кишечника. По их мнению, такие компоненты могут стать основой для новых подходов к профилактике и лечению пищевой аллергии.

Ранее ученые выяснили, что цельное молоко снижает риск ожирения у детей.

