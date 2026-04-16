13:54, 16 апреля 2026Наука и техника

Назван снижающий риск ожирения продукт

AJCN: Цельное молоко снижает риск ожирения у детей
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Volodymyr TVERDOKHLIB / Shutterstock / Fotodom

Цельное молоко может снижать риск ожирения у детей, несмотря на более высокое содержание жира. К такому выводу пришли исследователи из Университета Торонто. Результаты работы опубликованы в журнале American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

В исследовании использовали данные крупной долгосрочной программы, в которой отслеживали здоровье детей с раннего возраста. Ученые анализировали, какое молоко пьют дети — обезжиренное, с пониженной жирностью или цельное, — и сопоставляли это с показателями массы тела и жировой ткани в возрасте пяти и восьми лет.

Оказалось, что дети, которые пили цельное молоко в раннем возрасте, имели более низкий индекс массы тела и на 69 процентов реже сталкивались с ожирением к восьми годам по сравнению с теми, кто пил обезжиренное молоко. В целом более высокая жирность молока была связана с более благоприятными показателями состава тела.

Авторы предполагают, что молочный жир может усиливать чувство насыщения и снижать потребление менее полезных продуктов, однако точные механизмы пока неясны. По их словам, результаты ставят под сомнение прежние рекомендации отдавать предпочтение обезжиренным продуктам и показывают, что важнее общий рацион ребенка, а не только жирность молока.

Ранее ученые выяснили, что частое потребление чеддера повышает витамин К и снижает плохой холестерин.

    Последние новости

    Песков прокомментировал обращение Бони к Путину

    Подозреваемый в жестокой расправе над двумя россиянами сбежал в другой регион

    После предсмертного видео военблогера обвинили в краже денег за уничтоженный Bradley

    Россиянин показал рынок молока в Индии и вызвал отвращение у пользователей сети

    Матч между «Локомотивом» и ЦСКА принес игроку более 10 миллионов рублей

    После уколов для похудения у женщины почернел язык

    В России назвали самый эффективный барражирующий боеприпас

    Важнейший импортер российского газа в Европе рекордно нарастил его закупки

    Пытавшийся спастись на российской трассе водитель грузовика оказался под колесами

    На Западе высмеяли предложение Зеленского защитить США от Ирана

    Все новости
