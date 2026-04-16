Назван снижающий риск ожирения продукт

AJCN: Цельное молоко снижает риск ожирения у детей

Цельное молоко может снижать риск ожирения у детей, несмотря на более высокое содержание жира. К такому выводу пришли исследователи из Университета Торонто. Результаты работы опубликованы в журнале American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

В исследовании использовали данные крупной долгосрочной программы, в которой отслеживали здоровье детей с раннего возраста. Ученые анализировали, какое молоко пьют дети — обезжиренное, с пониженной жирностью или цельное, — и сопоставляли это с показателями массы тела и жировой ткани в возрасте пяти и восьми лет.

Оказалось, что дети, которые пили цельное молоко в раннем возрасте, имели более низкий индекс массы тела и на 69 процентов реже сталкивались с ожирением к восьми годам по сравнению с теми, кто пил обезжиренное молоко. В целом более высокая жирность молока была связана с более благоприятными показателями состава тела.

Авторы предполагают, что молочный жир может усиливать чувство насыщения и снижать потребление менее полезных продуктов, однако точные механизмы пока неясны. По их словам, результаты ставят под сомнение прежние рекомендации отдавать предпочтение обезжиренным продуктам и показывают, что важнее общий рацион ребенка, а не только жирность молока.

