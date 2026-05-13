Командование ВСУ перебросило подразделения 72-й ОМБр в Сумскую область

Элитные подразделения 72-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) переброшены из Харьковской области в Сумскую область. О перемещении солдат рассказал РИА Новости источник в российских силовых структурах.

Отмечается, что украинские бойцы жалуются на отмену отпусков и отсутствие полноценного отдыха после вывода с позиций. Уточняется, что в данных областях действует российская группировка войск «Север». По данным агентства, за минувшие сутки ВСУ потеряли в зоне ее ответственности до 145 военных и 17 автомобилей.

Ранее командование ВСУ перебросило в Сумскую и Харьковскую области подкрепление сил территориальной обороны (ТрО). До этого сообщалось, что командование ВСУ перебросило в Сумскую область подразделения, состоящие из пойманных дезертиров и бывших заключенных.