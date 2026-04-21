Командование ВСУ перебросило подкрепление ТрО в Сумскую и Харьковскую области

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило в Сумскую и Харьковскую области подкрепление сил территориальной обороны (ТрО). О перемещении солдат в приграничных с Россией регионах Украины сообщает ТАСС.

«Анализ некрологов уничтоженных противников также показал, что на границу Харьковской и Сумской областей командование ВСУ перебросило подразделения 105-й отдельной бригады ТрО из Тернопольской области», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что в Харьковской области российские войска ведут бои у населенного пункта Ветеринарное.

Ранее стало известно, что в подразделениях ВСУ растет число небоевых потерь из-за отсутствия медицинской помощи. Отмечается, что украинские военные с простудными и инфекционными заболеваниями часто не получают необходимую медицинскую помощь.