ТАСС: Число небоевых потерь растет в 71-й бригаде ВСУ в Сумской области

Число небоевых потерь из-за отсутствия медицинской помощи растет в подразделениях 71-й отдельной аэромобильной бригады (ОАЭМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщает ТАСС.

Источник в российских силовых структурах рассказал, что украинские военные с простудными и инфекционными заболеваниями не получают необходимую медицинскую помощь, поэтому число потерь растет.

Информатор также привел сообщение одного из мобилизованных, который «несет дежурство с температурой 39 градусов из-за приказа комбрига П. Адаменко, запретившего оказывать медпомощь солдатам в зоне боевых действий».

Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов прокомментировал потери ВСУ за время специальной военной операции (СВО). Он предположил, что они приближаются к двум миллионам человек.