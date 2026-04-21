Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:14, 21 апреля 2026Бывший СССР

Стало известно об увеличении небоевых потерь ВСУ в Сумской области

ТАСС: Число небоевых потерь растет в 71-й бригаде ВСУ в Сумской области
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Число небоевых потерь из-за отсутствия медицинской помощи растет в подразделениях 71-й отдельной аэромобильной бригады (ОАЭМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщает ТАСС.

Источник в российских силовых структурах рассказал, что украинские военные с простудными и инфекционными заболеваниями не получают необходимую медицинскую помощь, поэтому число потерь растет.

Информатор также привел сообщение одного из мобилизованных, который «несет дежурство с температурой 39 градусов из-за приказа комбрига П. Адаменко, запретившего оказывать медпомощь солдатам в зоне боевых действий».

Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов прокомментировал потери ВСУ за время специальной военной операции (СВО). Он предположил, что они приближаются к двум миллионам человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok