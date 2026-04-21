«Просто подумать, посчитать». Алаудинов раскрыл потери ВСУ за время проведения спецоперации

Алаудинов: Потери ВСУ за время проведения СВО приближаются к двум миллионам

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов прокомментировал потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время специальной военной операции (СВО).

1,7 миллиона — это утечка, которая была несколько месяцев назад, после этого мы должны просто подумать, посчитать, какое количество еще дополнительно погибло Апти Алаудинов генерал-лейтенант

Алаудинов предположил, что потери ВСУ за четыре года СВО приближаются к двум миллионам человек.

19 апреля в Минобороны России сообщали, что ВСУ за сутки потеряли более 1170 бойцов на всех направлениях.

Бывший командир «Азова» раскрыл тайну о высоких потерях ВСУ

Экс-командир бригады «Азов» (запрещена в России как террористическая организация) Нацгвардии Украины Богдан Кротевич заявил, что штурмовые полки, созданные главкомом Александром Сырским, теряют тысячи людей в месяц.

Мне бойцы, которые там служили, рассказывали об этом. Сырский иначе не умеет воевать Богдан Кротевич экс-командир «Азова»

Он добавил, что Сырский использует штурмовую тактику с битвы за Артемовск (украинское название — Бахмут).

Российский военный эксперт Андрей Марочко подтвердил, что «подразделения Сырского» несут большие потери. Он отметил, что на всей линии фронта у ВСУ наблюдаются «разношерстные подразделения». Известно, что в них Киев «смешивает пушечное мясо» и «элитные силы».

ВСУ перебрасывают резервы и операторов БПЛА из-за потерь

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в связи с массовыми потерями стало перебрасывать в Сумской район 92-й и 209-й отдельные противотанковые батальоны, которые находились в стратегическом резерве. Об этом 13 апреля журналистам ТАСС рассказал источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника, украинские войска завершили переброску резервов командования сухопутных войск. Решение связано с тем, что в 47-й и 156-й отдельной мехбригадах, 71-й отдельной аэромобильной бригаде и силах территориальной обороны фиксируются массовые потери.

14 апреля стало известно, что переброшенные под Волчанск Харьковской области для нанесения ударов по территории России операторы БПЛА понесли потери. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

Украинские волонтеры сообщают, что для нанесения ударов по нашей территории в Харьковскую область на волчанское направление были переброшены подразделения 428-го отдельного батальона беспилотных систем, которые уже понесли потери в живой силе источник ТАСС в силовых структурах

17 апреля сообщалось, что заградотряды украинской Нацгвардии не дали отступить подразделениям ВСУ у села Зыбино в Харьковской области. Уточнялось, что командование запретило подразделениям 113-й отдельной бригады территориальной обороны отступать, несмотря на отсутствие боеприпасов и колоссальные потери.

