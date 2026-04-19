Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли более 1170 бойцов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 1170 бойцов на всех направлениях. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что больше всего — 315 — военнослужащих украинские войска лишились в зоне ответственности российской группировки войск «Центр».

Ранее стало известно, что за минувшую ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 13 беспилотников украинских войск над регионами России. Уточнялось, что под удар попали Крым, Белгородская, Ростовская и Курская области. Помимо этого, дроны были перехвачены над Краснодарским краем и акваторией Азовского моря.