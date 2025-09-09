Тревел-блогерша описала российский город фразой «провинция умеет удивлять»

Тревел-блогерша повторно побывала в Переславле-Залесском и описала российский город фразой «провинция умеет удивлять». Своим мнением она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, она бывала городе около 10 раз за последние 20 лет и всегда расстраивалась из-за заброшенных домов и неухоженности. Однако при последнем визите в Переславль-Залесский туристка заметила значительные изменения.

«Сегодня на месте многих развалин появились аккуратные скверы. Дороги заасфальтированы, тротуары выложены новой плиткой. Город получил 28 миллионов рублей на преображение — и эти деньги потратили толково», — объяснила она.

Ранее эта же блогерша описала несколько городов родной страны фразой «стараюсь не ездить без особой нужды». Первое место в антирейтинге россиянки занял Сочи.