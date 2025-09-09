Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:42, 9 сентября 2025Путешествия

Тревел-блогерша описала российский город фразой «провинция умеет удивлять»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Тревел-блогерша повторно побывала в Переславле-Залесском и описала российский город фразой «провинция умеет удивлять». Своим мнением она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, она бывала городе около 10 раз за последние 20 лет и всегда расстраивалась из-за заброшенных домов и неухоженности. Однако при последнем визите в Переславль-Залесский туристка заметила значительные изменения.

«Сегодня на месте многих развалин появились аккуратные скверы. Дороги заасфальтированы, тротуары выложены новой плиткой. Город получил 28 миллионов рублей на преображение — и эти деньги потратили толково», — объяснила она.

Ранее эта же блогерша описала несколько городов родной страны фразой «стараюсь не ездить без особой нужды». Первое место в антирейтинге россиянки занял Сочи.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Настоящая атака иноагентов». В МИД России оценили реакцию на слова Лаврова о многополярном мире

    В России назвали приоритетный вариант завершения украинского конфликта

    Рассекречен смартфон Xiaomi с двумя экранами

    Школьники сбежались посмотреть на огромный пенис будущего порноактера

    Стало известно о вербовке ВСУ женщин-наемниц

    Аналитики раскрыли долю получающих премию россиян

    Россияне назвали любимые заимствованные слова

    В Британии отреагировали на «самое пессимистичное» заявление Зеленского

    Песков сообщил о планах Путина на день рождения

    Мужчина выстрелил в птицу и погубил дочь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости