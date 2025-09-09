Тряска высоток в Катаре из-за ударов Израиля попала на видео

Mash: Из-за ударов Израиля в Катаре начали раскачиваться высотки

Из-за ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Дохе, столице Катара, начали раскачиваться высотные офисные здания. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно город из окна небоскреба. Вдалеке поднимается серый столб дыма. Кроме того, на видео можно заметить небольшие покачивания отражения в оконном стекле.

Канал приводит слова россиянки Анастасии, работающей в Дохе. По ее словам, она слышала от 20 до 30 взрывов, когда находилась в столовой. После этого в здании начали трястись окна.

Ранее в ЦАХАЛ сообщили, что Израиль точный удар по высшему руководству палестинского радикального движения ХАМАС, которое находилось в Дохе. Согласно данным СМИ, в здании, которое подверглось удару, находились лидер движения в секторе Газа и еще три члена политбюро. Однако источники предоставляют противоречивую информацию о том, смогли ли они пережить израильскую атаку.