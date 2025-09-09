Россия
13:19, 9 сентября 2025Россия

Удар по Генштабу ВСУ назвали предупреждением Зеленскому

Полковник в отставке Тимошенко счел удар по Генштабу предупреждением Зеленскому
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Удар по Генеральному штабы Вооруженных сил Украины (ВСУ) является предупреждением президенту республики Владимиру Зеленскому. Своим мнением в беседе с «Ридусом» поделился полковник в отставке Михаил Тимошенко.

Тимошенко не исключил, что подобным образом Россия намекает на возможность начать удары по украинским органам управления, чего ранее не было.

«Но дойдет ли это до Зеленского и его западных покровителей? Понятия не имею, будет ли Москва наносить удары по офису президента Украины. Но даже если и будет, вряд ли что-то изменится. Допустим, Зеленский погибнет. Разве это остановит кровопролитие? Не думаю», — указал Тимошенко.

Генштаб ВСУ был атакован в ночь на 30 октября 2024 года. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал произошедшее ударом возмездия. По словам чеченского лидера, удар по зданию нанесли «Геранями», в результате были ликвидированы девять человек, еще 17 пострадали.

Как подчеркнул Кадыров, атака стала ответом на удар по Российскому университету спецназа (РУС) имени Владимира Путина в Гудермесе.

