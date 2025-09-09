В Чехии поймали «призрачного» водителя после шести лет погони

Полиция нашла рассекавшего на чешских магистралях водителя Ferrari спустя 6 лет

Правоохранители в Чехии спустя шесть лет поймали «таинственного скоростного демона», который нарушал закон и рассекал по автомагистралям на автомобиле Ferrari в стиле «Формулы-1». Об этом пишет New York Post.

51-летнего мужчину арестовали в деревне Булк, что в 37 милях от Праги. Мужчина катался на болиде в гоночной экипировке, создавая опасную обстановку на дороге. Его не один раз замечали превышающим скорость и уклоняющимся от контроля дорожной полиции с 2019 года.

По словам сына гонщика, он заметил у дома несколько десятков полицейских машин и даже вертолет, охарактеризовав реакцию стражей порядка несоразмерной «предполагаемому нарушению правил дорожного движения». Пока имя задержанного публично не оглашается.

Власти на протяжении долгого времени не могли установить личность водителя, так как шлем закрывал его лицо. Дело возьмет на рассмотрение административный суд.

Ранее в Башкирии задержали 9-летнего ребенка-гонщика за рулем «Жигулей». Школьник вместе с товарищами ездил на автомобиле и снимал все происходящее на видео. Оно попало на просторы соцсетей, после чего дети извинились «перед всей республикой».