В Германии указали на неспособность Украины одержать победу над Россией

Генерал Катер: Украина не способна одержать военную победу над Россией

Украина не способна одержать военную победу над Россией. Об этом заявил генерал бундесвера в отставке Роланд Катер в интервью Die Welt.

«В нынешней ситуации Украина не способна одержать военную победу. Ресурсы ограничены, поставки вооружений из-за рубежа идут слишком медленно. Каждое промедление стоит очень дорого. Поэтому сегодня важнее, чем когда-либо, подключать дипломатию», — сказал он.

По словам генерала, сейчас Киеву нужны переговорные усилия и инициативы, которые позволят снизить уровень напряженности и создать хотя бы временную передышку. Он подчеркнул, что конфликт не закончится быстро и простым путем, поэтому важно думать о дипломатии уже сейчас.

Ранее стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall до конца 2025 года поставит Украине мобильные системы Skyranger для борьбы с беспилотниками. Отмечалось, что концерн способен производить от 70 до 100 башен Skyranger в год.