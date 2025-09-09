Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:29, 9 сентября 2025Мир

В Германии указали на неспособность Украины одержать победу над Россией

Генерал Катер: Украина не способна одержать военную победу над Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Украина не способна одержать военную победу над Россией. Об этом заявил генерал бундесвера в отставке Роланд Катер в интервью Die Welt.

«В нынешней ситуации Украина не способна одержать военную победу. Ресурсы ограничены, поставки вооружений из-за рубежа идут слишком медленно. Каждое промедление стоит очень дорого. Поэтому сегодня важнее, чем когда-либо, подключать дипломатию», — сказал он.

По словам генерала, сейчас Киеву нужны переговорные усилия и инициативы, которые позволят снизить уровень напряженности и создать хотя бы временную передышку. Он подчеркнул, что конфликт не закончится быстро и простым путем, поэтому важно думать о дипломатии уже сейчас.

Ранее стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall до конца 2025 года поставит Украине мобильные системы Skyranger для борьбы с беспилотниками. Отмечалось, что концерн способен производить от 70 до 100 башен Skyranger в год.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия предложила США редкоземельные металлы в обмен на снятие санкций

    Названы сроки продажи аэропорта «Домодедово»

    Охранника задержали за мужеложство со школьником в российском регионе

    Платье вынудило популярную блогершу пролежать в машине час

    Просыпающихся в мокрых простынях людей предупредили о тяжелых болезнях

    Мучившим девочек-подростков россиянкам избрали меру пресечения

    В России заявили о рисках целевого обучения для студентов-бюджетников

    Крымский мост временно перекрыли

    В Германии указали на неспособность Украины одержать победу над Россией

    Начавшийся после взрыва пожар в пятиэтажке в Москве сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости