В России подростки украли водку с могилы бойца СВО и жестоко поплатились на видео

В Ростовской области подростки выпили водку с могилы бойца СВО и были избиты

В Ростовской области подростки жестоко поплатились за то, что выпили водку с могилы участника специальной военной операции (СВО). Видеозапись опубликовал Telegram-канал Don Mash.

На кадрах группа молодых людей выясняет, кто из стоящих перед ними сверстников пил водку. Те, в свою очередь, пытаются оправдаться, указывая на одного из них, который якобы выпил «почти все». После этого их начинают избивать руками и ногами.

Тучный мальчик наступает сверстнику ногой на голову. Затем он отчитывает его за совершенный поступок. «Ты [украл] у военных — ты [этим никак] его не помянул. Он защищал тебя, ты это понимаешь», — задал он вопрос держащемуся за ухо подростку. Затем он получает еще серию ударов.

