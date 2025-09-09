В России упали продажи майонеза

«Нильсен»: За год продажи майонеза в России сократились на 4 процента

За год розничные продажи майонеза в России упали на четыре процента. О сокращении спроса со ссылкой на данные исследования «Нильсена» сообщает «Коммерсантъ».

Сокращение спроса на майонез стало самым выраженным в категории растительных масел и соусов. В среднем востребованность подобных продуктов упала на 2,8 процента. Аналитики связывают это с устойчивым трендом, который стартовал в конце 2019 года на фоне повышения интереса к здоровому образу жизни.

Вместе с тем снижение продаж майонеза частично компенсируется переориентацией потребителей на соусы на его основе. Их продажи с августа 2024 года по июль 2025 года увеличились на 2,1 процента год к году, но их доля в сегменте на 9,4 процентного пункта ниже, чем у майонеза, порядка 25 процентов.

В Масложировом союзе отмечают, что спад продаж майонеза не говорит о снижении потребления — оно растет на пять-семь тысяч тонн в год. Прирост, отметил исполнительный директор Михаил Мальцев, обеспечивают рынки общественного питания и готовой еды. «Мы потребляем примерно то же количество майонеза или соусов, только уже в готовых блюдах», — пояснил он. Так, например, большинство соусов, которые предлагают к картофелю фри в заведениях, сделаны на основе майонеза.

Ранее в «Нильсене» отметили снижение продаж овощей. С августа 2024 года по июль 2025-го они сократились на 2,6 процента. Сильнее всех негативная динамика заметна у баклажанов (минус 16 процентов), кабачков (минус 10,5 процента) и картофеля (минус 6,4 процента). В период с марта по июль 2025 года, по данным сервиса платежей T-Pay, спрос на огурцы снизился на 17 процентов в годовом выражении, а на томаты — на 18 процентов. Для картофеля падение составило 8 процентов. По данным NTech, в январе-июне продажи редиса снизились на 6,3 процента, а кабачков — на 11,3 процента.