В Северной Корее провели наземное испытание нового ракетного двигателя

Фото: North Korea's official Korean Central News Agency (KCNA) / Reuters

В КНДР провели наземное испытание сопла твердотопливного ракетного двигателя большой тяги с использованием композиционного материала, армированного углеродными волокнами, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). За испытанием наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

За испытаниями наблюдал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Отмечается, что это девятое и последнее тестирование двигателя. В ЦТАК добавили, что данная разработка имеет стратегическое значение для модернизации оборонной сферы и «предсказывает важнейшее изменение в расширении и укреплении ядерных стратегических вооруженных сил» страны.

Ранее сообщалось, что северокорейские ученые разработали новый двигатель для межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Хвасон». Уточнялось, что максимальная тяга новейшего твердотопливного двигателя с композиционным материалом, армированным углеволокнами, составляет 1960 килоньютонов.

