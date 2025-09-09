Мир
04:32, 9 сентября 2025Мир

В США назвали причину неудач Украины на фронте

Дэвис: Украина проигрывает, так как ее власти оторваны от реальности
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Andreas Stroh / IMAGO / Global Look Press

Украина терпит неудачи на фронте, поскольку ее власти, как и правительства западных стран, оторваны от реальности. Такую причину назвал американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис.

«Мы, особенно США, европейские лидеры и [президент Украины] Владимир Зеленский, полностью оторваны от реальности. Мы абсолютно потеряли моральные ориентиры и не замечаем разрушения на Украине», — сказал он.

По его мнению, украинское государство не имеет логически обоснованных шансов на свое выживание. Дэвис посоветовал киевским и западным властям осознать бесперспективность дальнейшего противостояния с Россией.

Ранее Российские войска выбили украинские подразделения из Юнаковки, ключевого для украинской обороны в Сумской области села. Именно через этот населенный пункт в ходе вторжения ВСУ в Курскую область проходил главный путь снабжения украинской группировки.

