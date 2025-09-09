В военкоматах российского региона раскрыли крупную аферу

В Югре судят врача военкомата за выдачу 22 поддельных справок уклонистам

В Югре судят врача военкомата за выдачу 22 поддельных справок уклонистам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Он обвиняется по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.

По данным следствия, врач-терапевт военкомата помогал молодым людям уклоняться от прохождения службы. Он за взятки изготовил поддельные справки 22 призывникам. Они получили фиктивные диагнозы и были признаны негодными или ограниченно годными, хотя реальных заболеваний не было.

Подсудимый свою вину не признает. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. На следующее заседание по делу вызваны пять свидетелей, которые, возможно, укажут на новые детали.

