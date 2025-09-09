Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:29, 9 сентября 2025Силовые структуры

В военкоматах российского региона раскрыли крупную аферу

В Югре судят врача военкомата за выдачу 22 поддельных справок уклонистам
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Югре судят врача военкомата за выдачу 22 поддельных справок уклонистам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Он обвиняется по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.

По данным следствия, врач-терапевт военкомата помогал молодым людям уклоняться от прохождения службы. Он за взятки изготовил поддельные справки 22 призывникам. Они получили фиктивные диагнозы и были признаны негодными или ограниченно годными, хотя реальных заболеваний не было.

Подсудимый свою вину не признает. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. На следующее заседание по делу вызваны пять свидетелей, которые, возможно, укажут на новые детали.

Ранее сообщалось, что следователи арестовали имущество бывшего российского чиновника по делу о взятке.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились детали удара Израиля по Катару

    Раскрыта роль США в ударе Израиля по Катару

    Корейские дизайнеры восхитились худобой бывшей жены Павла Мамаева

    Топливные гиганты приготовились к обвалу нефтяных цен

    В России предложили национализировать ЖКХ-компании

    Названо главное условие оживления российского авторынка

    Расчленивший транссексуала россиянин попросился на СВО

    Военного блогера проверят после видео об отмывании денег на помощи для СВО

    У мошенников появилась новая схема развода призывников из Москвы

    Лаврова попросили помочь в расследовании дела не выжившего на Burning Man россиянина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости