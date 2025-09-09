Силовые структуры
17:11, 9 сентября 2025Силовые структуры

Владелицу скандальной «тюрьмы для собак» в Подмосковье отпустили

Суд в Подмосковье отпустил без меры пресечения владельцев DogTown
Варвара Митина (редактор)

Фото: Telegram-канал Прокуратуры Московской области

В Московской области суд отпустил без меры пресечения владельцев скандальной зоогостиницы DogTown, получившей известность как «тюрьма для собак». Об этом пишет ТАСС.

Следователи настаивали на домашнем аресте, однако суд оставил их ходатайство без рассмотрения.

О том, что клиенты DogTown, расположенного в подмосковном Чехове, пожаловались на жестокое обращение с животными, стало известно 5 сентября. Среди собак, содержавшихся там, оказались питомцы блогера Эльдара Джарахова и певицы MONA (настоящее имя — Дарья Кустовская).

Бывшая сотрудница передержки рассказала, что собак держали в тесных клетках и «корректировали» их поведение при помощи электронных ошейников, а тех животных, которые часто лаяли, избивали. При этом владельцы животных платили зоогостинице сотни тысяч рублей.

