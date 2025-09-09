Мир
06:01, 9 сентября 2025

Во Франции сделали тревожный прогноз о Макроне

Аналитик Жанвье: Макрон сделает все возможное, чтобы удержать власть
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sarah Myessonnier / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон сделает все возможное, чтобы удержать власть. Такой тревожный прогноз в интервью RT сделал аналитик Клод Жанвье.

Он напомнил, что французский президент может баллотироваться только на два срока, однако в правительстве уже идут разговоры о возможном изменении Конституции.

«Он весьма предусмотрительно поставил во главе Конституционного совета своего давнего друга Ришара Феррана, который некоторое время назад заявил, мол, почему бы не позволить президенту баллотироваться на третий срок. Сейчас уже ничего нельзя исключать», — сказал эксперт.

Ранее правительство премьер-министра Франции Франсуа Байру ушло в отставку после того, как депутаты выразили недоверие. Байру стал четвертым премьером страны за три года.

