Врач предостерегла от популярного на завтрак продукта

Регулярное употребление колбасы повышает риск развития рака, заявил диетолог и эндокринолог Антон Поляков. От употребления популярного на завтрак продукта он предостерег в беседе с aif.ru.
Врач напомнил, что Всемирная организация здравоохранения довольно давно отнесла колбасные изделия к группе продуктов, употребление которых связано с риском развития онкологических заболеваний. «То есть, если регулярно есть колбасу, то повышаются риски развития рака», — отметил Поляков.
Диетолог заявил, что колбасу лучше заменить на более полезный для здоровья говяжий язык.
Ранее диетолог Арина Мамина рассказала о продуктах, которые приводят к бессоннице. Так, она призвала не употреблять вечером сыр и темный шоколад.