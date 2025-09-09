Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:31, 9 сентября 2025Забота о себе

Врач предостерегла от популярного на завтрак продукта

Диетолог Поляков: Колбасу на завтрак лучше заменить на говяжий язык
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Регулярное употребление колбасы повышает риск развития рака, заявил диетолог и эндокринолог Антон Поляков. От употребления популярного на завтрак продукта он предостерег в беседе с aif.ru.

Врач напомнил, что Всемирная организация здравоохранения довольно давно отнесла колбасные изделия к группе продуктов, употребление которых связано с риском развития онкологических заболеваний. «То есть, если регулярно есть колбасу, то повышаются риски развития рака», — отметил Поляков.

Диетолог заявил, что колбасу лучше заменить на более полезный для здоровья говяжий язык.

Материалы по теме:
Кетодиета: полное руководство для начинающих. Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
Кетодиета: полное руководство для начинающих.Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
12 августа 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022

Ранее диетолог Арина Мамина рассказала о продуктах, которые приводят к бессоннице. Так, она призвала не употреблять вечером сыр и темный шоколад.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал главную сложность урегулирования на Украине

    Школьник скончался после тренировки по хоккею в российском регионе

    В Краснодарском крае произошло землетрясение

    Стало известно о смерти четырех мигрантов на объекте российского музея

    Часть жителей Красногорска остались без электричества после сноса горнолыжного курорта

    Сабрина Карпентер в бюстгальтере вышла на публику

    Названы последствия ударов Израиля по Катару для сектора Газа

    Белоруссия заявила протест Польше из-за закрытия границы

    Мостовой отреагировал на признание футбольного клуба «Химки» банкротом

    В Европе указали на попытки НАТО сорвать мирные инициативы по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости