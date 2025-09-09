Врач предостерегла от популярного на завтрак продукта

Диетолог Поляков: Колбасу на завтрак лучше заменить на говяжий язык

Регулярное употребление колбасы повышает риск развития рака, заявил диетолог и эндокринолог Антон Поляков. От употребления популярного на завтрак продукта он предостерег в беседе с aif.ru.

Врач напомнил, что Всемирная организация здравоохранения довольно давно отнесла колбасные изделия к группе продуктов, употребление которых связано с риском развития онкологических заболеваний. «То есть, если регулярно есть колбасу, то повышаются риски развития рака», — отметил Поляков.

Диетолог заявил, что колбасу лучше заменить на более полезный для здоровья говяжий язык.

